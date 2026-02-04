Dnevni horoskop, Ovan, 04. 02. 2026.

Ljubav: Emocije se bude tiho, ali intenzivno. Prisutan je osjećaj sigurnosti koji dolazi iz međusobnog razumijevanja. Prošle nesigurnosti gube na snazi.

Posao: Prepoznaje se vlastita vrijednost kroz konkretne rezultate. Financijska pitanja dolaze u fokus na realan način. Donose se odluke koje jačaju osobnu poziciju.

Zdravlje: Energija je stabilna i uravnotežena. Primjećuje se bolja povezanost tijela i uma. Unutarnji mir djeluje kao snažan saveznik.