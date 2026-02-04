Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 04. 02. 2026.
Ljubav: Emocije se bude tiho, ali intenzivno. Prisutan je osjećaj sigurnosti koji dolazi iz međusobnog razumijevanja. Prošle nesigurnosti gube na snazi.
Posao: Prepoznaje se vlastita vrijednost kroz konkretne rezultate. Financijska pitanja dolaze u fokus na realan način. Donose se odluke koje jačaju osobnu poziciju.
Zdravlje: Energija je stabilna i uravnotežena. Primjećuje se bolja povezanost tijela i uma. Unutarnji mir djeluje kao snažan saveznik.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
mogu li do kraja? /
Modrić i Milan novom pobjedom približili se vrhu Serie A: Još jedan Hrvat zaigrao u susretu
NOĆNI NAPADI /
Sve više mrtvih od udara ruskih dronova, Zelenski poslao poruku očajnika: 'Čekamo odgovor Trumpa'
ZARAZNI RITAM /
Kako su mladi Korejci zaludili hrvatske učenike? Sve o Kpopu koji rasprodaje Arene
'IZGLEDAJU VRLO HRVATSKI' /
U Epsteinovim dokumentima spominju se hrvatski modeli i 'lijepe Zagrepčanke'. Predator htio kupiti naš vojni brod?
što slijedi? /
Reprezentativac uoči SP-a htio promijeniti klub zbog manjka minuta: Sada se situacija promijenila
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 04. 02. 2026.