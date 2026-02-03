Dnevni horoskop, Strijelac, 03. 02. 2026.

Ljubav: Osjećaj slobode i bliskosti pronalazi ravnotežu. Emocije se izražavaju spontano. Iskrenost donosi olakšanje. Odnosi dobivaju novu perspektivu.

Posao: Širi se vidik kroz nove ideje. Mogućnosti se pojavljuju iznenada. Optimizam donosi motivaciju. Dugoročni ciljevi postaju jasniji.

Zdravlje: Energetski nivo je stabilan. Tijelo traži kretanje i svježinu. Mentalna vedrina pozitivno utječe na fizičko stanje. Osjećaj lakoće prati dan.