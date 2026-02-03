Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 03. 02. 2026.
Ljubav: Strasti su prisutne, ali kontrolirane. Emocije se doživljavaju intenzivno. Povjerenje se produbljuje kroz iskrenost. Transformacija odnosa je u tijeku.
Posao: Fokus je na dubinskim promjenama. Stare strategije se napuštaju. Novi pristupi donose snagu. Kontrola nad situacijom se učvršćuje.
Zdravlje: Psihička snaga ima snažan utjecaj. Tijelo reagira na emocionalne procese. Regeneracija dolazi kroz introspekciju. Unutarnja snaga jača otpornost.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
TKO JEPROFITIRAO? /
Krešimir Macan kod Mojmire analizirao doček rukometaša na Trgu
DIREKTOV RTG /
Obaramo rekorde po razvodima i brakovima, a imamo i najgledaniji film na tu temu
POVIJEST DOČEKA /
Prisjetili smo se doba kad je himna rukometaša bila Morska Vila, a nogometaše dočekivala Severina
RUKOMET U SJENI SUKOBA /
Stručnjak razotkrio Plenkovićeve namjere: 'Odlučio je pobrat vrhnje u strahu od krajnje desnice'
'OBOŽAVAM TE DEČKE' /
Danci su dobili palačinke, Nijemci Merza u svlačionici, a naši rukometaši noć za pamćenje
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 03. 02. 2026.