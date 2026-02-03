Dnevni horoskop, Ribe, 03. 02. 2026.

Ljubav: Emocije su nježne i duboke. Povezanost se osjeća bez riječi. Intuitivno razumijevanje jača odnose. Romantična energija ispunjava dan.

Posao: Kreativnost dolazi do izražaja. Inspiracija vodi kroz zadatke. Intuicija se pokazuje kao snažan saveznik. Rad u miru donosi najbolje rezultate.

Zdravlje: Osjetljivost je pojačana. Tijelo reagira na emocionalno stanje. Opuštanje donosi ravnotežu. Unutarnji mir ima iscjeljujući učinak.