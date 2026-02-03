Dnevni horoskop, Jarac, 03. 02. 2026.

Ljubav: Emocije se izražavaju suptilno, ali duboko. Stabilnost u odnosima donosi sigurnost. Povjerenje se gradi kroz vrijeme. Mir zamjenjuje raniju napetost.

Posao: Odgovornost donosi rezultate. Trud uložen ranije sada se isplaćuje. Struktura i disciplina jačaju poziciju. Dugoročna stabilnost je naglašena.

Zdravlje: Tijelo pokazuje znakove otpornosti. Umor se postupno povlači. Ravnoteža između rada i odmora donosi poboljšanje. Stabilan ritam jača snagu.