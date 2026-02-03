Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 03. 02. 2026.
Ljubav: Emocije se izražavaju suptilno, ali duboko. Stabilnost u odnosima donosi sigurnost. Povjerenje se gradi kroz vrijeme. Mir zamjenjuje raniju napetost.
Posao: Odgovornost donosi rezultate. Trud uložen ranije sada se isplaćuje. Struktura i disciplina jačaju poziciju. Dugoročna stabilnost je naglašena.
Zdravlje: Tijelo pokazuje znakove otpornosti. Umor se postupno povlači. Ravnoteža između rada i odmora donosi poboljšanje. Stabilan ritam jača snagu.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
TKO JEPROFITIRAO? /
Krešimir Macan kod Mojmire analizirao doček rukometaša na Trgu
DIREKTOV RTG /
Obaramo rekorde po razvodima i brakovima, a imamo i najgledaniji film na tu temu
POVIJEST DOČEKA /
Prisjetili smo se doba kad je himna rukometaša bila Morska Vila, a nogometaše dočekivala Severina
RUKOMET U SJENI SUKOBA /
Stručnjak razotkrio Plenkovićeve namjere: 'Odlučio je pobrat vrhnje u strahu od krajnje desnice'
'OBOŽAVAM TE DEČKE' /
Danci su dobili palačinke, Nijemci Merza u svlačionici, a naši rukometaši noć za pamćenje
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 03. 02. 2026.