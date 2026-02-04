Dnevni horoskop, Bik, 04. 02. 2026.

Ljubav: Naglasak je na povjerenju i osjećaju pripadnosti. Stari obrasci ponašanja polako se zatvaraju. Emocionalna sigurnost postaje važnija od strasti.

Posao: Materijalna stabilnost gradi se strpljivo. Ulaže se više truda u dugoročne ciljeve. Okolina prepoznaje pouzdanost i dosljednost.

Zdravlje: Tijelo traži ritam i ravnotežu. Umor se povlači uz bolju organizaciju svakodnevice. Osjeća se veća otpornost.