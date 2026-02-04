Dnevni horoskop, Jarac, 04. 02. 2026.

Ljubav: Emocije se pokazuju kroz stabilnost i odgovornost. Povjerenje se gradi polako, ali sigurno. Odnosi dobivaju čvrste temelje.

Posao: Rad i disciplina donose vidljive rezultate. Financijska sigurnost jača kroz dugoročne odluke. Autoritet se potvrđuje djelima.

Zdravlje: Izdržljivost je naglašena. Tijelo dobro podnosi napore. Potrebna je ravnoteža između obaveza i odmora.