Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 04. 02. 2026.
Ljubav: Intenzivne emocije prolaze kroz fazu transformacije. Istine izlaze na površinu bez konflikta. Odnosi dobivaju novu dubinu.
Posao: Fokus je na dugoročnim planovima. Skriveni potencijali dolaze do izražaja. Kontrola se zamjenjuje povjerenjem u proces.
Zdravlje: Psihička snaga jača. Oslobađanje od unutarnjih tereta donosi olakšanje. Energija se usmjerava konstruktivno.
