Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 04. 02. 2026.
Ljubav: Potreba za priznanjem postaje suptilnija. Emocije se dijele iskreno, bez potrebe za dokazivanjem. Osjeća se toplina u bliskim odnosima.
Posao: Ambicije se jasno definiraju. Dolazi do potvrde vlastitih sposobnosti. Autoritet se gradi kroz smirenost i jasnoću.
Zdravlje: Vitalnost je naglašena. Tijelo dobro reagira na umjerenu aktivnost. Psihička stabilnost donosi dodatnu snagu.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
mogu li do kraja? /
Modrić i Milan novom pobjedom približili se vrhu Serie A: Još jedan Hrvat zaigrao u susretu
NOĆNI NAPADI /
Sve više mrtvih od udara ruskih dronova, Zelenski poslao poruku očajnika: 'Čekamo odgovor Trumpa'
ZARAZNI RITAM /
Kako su mladi Korejci zaludili hrvatske učenike? Sve o Kpopu koji rasprodaje Arene
'IZGLEDAJU VRLO HRVATSKI' /
U Epsteinovim dokumentima spominju se hrvatski modeli i 'lijepe Zagrepčanke'. Predator htio kupiti naš vojni brod?
što slijedi? /
Reprezentativac uoči SP-a htio promijeniti klub zbog manjka minuta: Sada se situacija promijenila
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 04. 02. 2026.