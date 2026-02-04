Dnevni horoskop, Vaga, 04. 02. 2026.

Ljubav: Harmonija se gradi kroz kompromis. Emocionalna ravnoteža dolazi prirodno. Odnosi postaju smireniji i jasniji.

Posao: Suradnje donose konkretne pomake. Donose se odluke koje vraćaju osjećaj ravnoteže. Financijska pitanja se stabiliziraju.

Zdravlje: Unutarnji mir pozitivno djeluje na tijelo. Potreba za estetskim i ugodnim okruženjem je naglašena. Energija se obnavlja.