Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 04. 02. 2026.
Ljubav: Harmonija se gradi kroz kompromis. Emocionalna ravnoteža dolazi prirodno. Odnosi postaju smireniji i jasniji.
Posao: Suradnje donose konkretne pomake. Donose se odluke koje vraćaju osjećaj ravnoteže. Financijska pitanja se stabiliziraju.
Zdravlje: Unutarnji mir pozitivno djeluje na tijelo. Potreba za estetskim i ugodnim okruženjem je naglašena. Energija se obnavlja.
