Dnevni horoskop, Djevica, 04. 02. 2026.
Ljubav: Analiza osjećaja donosi emocionalno rasterećenje. Očekivanja se smanjuju, a prihvaćanje raste. Odnosi dobivaju na jasnoći.
Posao: Preciznost donosi konkretne rezultate. Fokus je na detaljima koji su ranije zanemareni. Rad donosi osjećaj kontrole i sigurnosti.
Zdravlje: Potreba za redom pozitivno djeluje na organizam. Manje napetosti osjeća se kroz disciplinu. Energija se stabilizira.
