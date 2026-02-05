Dnevni horoskop, Rak, 05. 02. 2026.

Ljubav: Bit ćete osjetljiviji nego inače, što može dovesti do intenzivnih osjećaja. Otvorite se prema voljenima.

Posao: U poslovnim odnosima moglo bi doći do nesuglasica, ali kroz strpljenje i diplomaciju rješenja će biti moguća.

Zdravlje: Pazite na emocionalnu ravnotežu. Opuštanje u prirodi pomoći će vam da se regenerirate.