Dnevni horoskop, Ribe, 05. 02. 2026.

Ljubav: Osjetit ćete duboku emocionalnu povezanost s voljenima. Bit ćete motivirani za dublje veze i razumijevanje.

Posao: Poslovni izazovi dolaze, ali vaša intuicija bit će ključ za uspješno suočavanje s njima.

Zdravlje: Vaša emocionalna stabilnost bit će važna za očuvanje dobrog zdravlja. Opuštanje kroz umjetnost može vam donijeti unutarnji mir.