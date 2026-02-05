Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 05. 02. 2026.
Ljubav: Intenzivne emocije bit će prisutne u vašim odnosima. Vaša strast može iznenaditi i vas same.
Posao: Podrška koju dobijete od suradnika može biti ključna. Ne bojte se povjeriti svoje ideje i planove.
Zdravlje: Pazite na stres. Danas biste mogli biti pod većim opterećenjem, pa je važno posvetiti se opuštanju.
