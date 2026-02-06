Dnevni horoskop, Rak, 06. 02. 2026.

Rak /
Ljubav: Djelujete privučeni nekom novom osobom, no nemojte se zaletavati. Ponekad je bolje pustiti da stvari idu svojim putem.
Posao: Ovaj je dan dobar za rješavanje starih zadataka i donošenje važnih odluka. Očekuje vas povoljan trenutak za napredak.
Zdravlje: Imate dovoljno energije da završite sve što ste naumili, no vodite računa o fizičkom naporu. Umjerenost je važna.
