Dnevni horoskop, Rak, 06. 02. 2026.

Ljubav: Djelujete privučeni nekom novom osobom, no nemojte se zaletavati. Ponekad je bolje pustiti da stvari idu svojim putem.

Posao: Ovaj je dan dobar za rješavanje starih zadataka i donošenje važnih odluka. Očekuje vas povoljan trenutak za napredak.

Zdravlje: Imate dovoljno energije da završite sve što ste naumili, no vodite računa o fizičkom naporu. Umjerenost je važna.