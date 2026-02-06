Dnevni horoskop, Blizanci, 06. 02. 2026.

Ljubav: Atraktivnost koju zračite privući će pažnju, no nije isključeno da ćete biti pomalo zbunjeni osjećajima.

Posao: Nešto se mora promijeniti u načinu kako pristupate svojim obvezama. Očekuju vas prekretnice, ali s njima i prilike za napredak.

Zdravlje: Osjetit ćete potrebu za opuštanjem. Neki od vas mogu biti skloni manjoj iscrpljenosti, pa bi odmor dobro došao.