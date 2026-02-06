Dnevni horoskop, Jarac, 06. 02. 2026.

Ljubav: Privlačnost prema nekome bit će snažna, ali izbjegavajte prenagljene odluke. Ostanite u trenutku.

Posao: Poslovni izazovi dolaze, ali s njima i prilika da pokažete svoje sposobnosti. Očekujte prepoznavanje svog truda.

Zdravlje: Mogući su umor i iscrpljenost, stoga se posvetite opuštanju i mentalnom resetiranju.