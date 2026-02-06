Dnevni horoskop, Škorpion, 06. 02. 2026.

Ljubav: Osjetit ćete magnetnu privlačnost prema osobi koja vas zanima, ali budite oprezni u tome kako pristupate.

Posao: Nešto što ste radili u prošlosti moglo bi sada donijeti plodove. Očekujte priznanja i nagrade za svoj rad.

Zdravlje: Tijelo vam signalizira potrebu za opuštanjem. Iako ste motivirani, važno je dati sebi vremena za odmor.