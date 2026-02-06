Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 06. 02. 2026.
Ljubav: Osjetit ćete magnetnu privlačnost prema osobi koja vas zanima, ali budite oprezni u tome kako pristupate.
Posao: Nešto što ste radili u prošlosti moglo bi sada donijeti plodove. Očekujte priznanja i nagrade za svoj rad.
Zdravlje: Tijelo vam signalizira potrebu za opuštanjem. Iako ste motivirani, važno je dati sebi vremena za odmor.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'BUBBLEGUM UMJETNICA' /
Slovenka među favoritima na Dori! Mojmiri otkrila tajnu uspjeha: 'Ovo Hrvatska još nije vidjela'
NASTUPA NA DORI /
Je li ova Slovenka nasljednica Baby Lasagne? Njezin spot ima najviše pregleda od svih kandidata
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 06. 02. 2026.