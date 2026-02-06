Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 06. 02. 2026.
Ljubav: Osjećate snažnu povezanost, no mogući su i nesporazumi koji će zahtijevati strpljenje.
Posao: Poslovni izazovi dolaze, ali ćete se nositi s njima s lakoćom. Očekujte priznanje za dosadašnji trud.
Zdravlje: Tjeskoba zbog nečega što nije pod vašom kontrolom može vas povremeno uznemiriti. Opustite se.
