Dnevni horoskop, Vaga, 06. 02. 2026.

Ljubav: Imate priliku riješiti nesuglasice s partnerom. Iskoristite trenutak za iskrenu komunikaciju.

Posao: Dobar trenutak za pregovore ili pokretanje novih inicijativa. Djelujte odlučno i pokazat ćete svoju snagu.

Zdravlje: Danas biste mogli osjetiti promjene u energiji. Posvetite se fizičkim aktivnostima koje vas opuštaju.