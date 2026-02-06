Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 06. 02. 2026.
Ljubav: Moguće je iznenadno buđenje osjećaja prema nekome iz prošlosti. Razmislite prije nego djelujete.
Posao: Stvari se razvijaju povoljnije nego što ste očekivali. Iako nije sve savršeno, napredak je vidljiv.
Zdravlje: Osjetite potrebu za više slobode i aktivnosti na otvorenom. Tjelesna aktivnost dobro će vam doći.
