Dnevni horoskop, Blizanci, 07. i 08. 02. 2026.

Ljubav: Neke prošle nesuglasice sada mogu doći do svog kraja. Otvoreni razgovori donose jasnoću, pa će nestati nesigurnosti.

Posao: Na poslovnom planu mogu se pojaviti neočekivani izazovi. Budite fleksibilni i ne dopustite da vas to obeshrabri. Oslonite se na svoje komunikacijske vještine.

Zdravlje: Mogući su manji problemi s disanjem ili cirkulacijom, no ništa što ne možete riješiti s opuštanjem. Pronađite vremena za opuštanje.

Snovi i vizije: Snove će ispuniti pitanja na koja tražite odgovore. Vizije bi mogle donijeti intuitivne smjernice koje će vam pomoći da nastavite.