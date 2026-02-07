Dnevni horoskop, Bik, 07. i 08. 02. 2026.

Ljubav: Harmonični trenuci dolaze u vaš odnos. Očekuje vas mirno razumijevanje koje će učvrstiti vezu. Povjerenje je na najvišoj razini.

Posao: Inspiracija će vam biti potrebna kako biste nastavili uspješno koračati naprijed. Pokušajte ne žuriti s odlukama, neka svi procesi teku prirodno.

Zdravlje: Ovaj vikend donosi stabilnost u vašem zdravlju. Osjetit ćete kako su tijelo i um u ravnoteži. Slušajte svoje tijelo, ono ima što reći.

Snovi i vizije: Snove bi mogli ispuniti osjećaji koji vam pomažu razumjeti nedavne događaje. Razmislite o onome što podsvijest pokušava prenijeti.