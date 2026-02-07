Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 07. i 08. 02. 2026.
Ljubav: Harmonični trenuci dolaze u vaš odnos. Očekuje vas mirno razumijevanje koje će učvrstiti vezu. Povjerenje je na najvišoj razini.
Posao: Inspiracija će vam biti potrebna kako biste nastavili uspješno koračati naprijed. Pokušajte ne žuriti s odlukama, neka svi procesi teku prirodno.
Zdravlje: Ovaj vikend donosi stabilnost u vašem zdravlju. Osjetit ćete kako su tijelo i um u ravnoteži. Slušajte svoje tijelo, ono ima što reći.
Snovi i vizije: Snove bi mogli ispuniti osjećaji koji vam pomažu razumjeti nedavne događaje. Razmislite o onome što podsvijest pokušava prenijeti.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DEFILE ZA POVIJEST /
Pogledajte paradu sportaša na ZOI otvorenju: Izrael i SAD žestoko izviždani
'OVO SE NE PRIJAVLJUJE ČESTO' /
Žena (52) angažirala majstore, a onda je uslijedio teror