Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 07. i 08. 02. 2026.
Ljubav: Moguće su promjene u načinu na koji percipirate svoju ljubavnu situaciju. Promišljanja donose važno otkriće.
Posao: Ovaj vikend donosi stabilnost na poslovnom planu. Vaši napori počinju donositi rezultate.
Zdravlje: Fizička aktivnost bit će ključna za očuvanje ravnoteže. Provedite vrijeme na otvorenom, ako je moguće.
Snovi i vizije: Snovi će vas inspirirati da donesete važne odluke koje su povezane s vašim osobnim rastom.
