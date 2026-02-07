Dnevni horoskop, Strijelac, 07. i 08. 02. 2026.

Ljubav: Moguće su promjene u načinu na koji percipirate svoju ljubavnu situaciju. Promišljanja donose važno otkriće.

Posao: Ovaj vikend donosi stabilnost na poslovnom planu. Vaši napori počinju donositi rezultate.

Zdravlje: Fizička aktivnost bit će ključna za očuvanje ravnoteže. Provedite vrijeme na otvorenom, ako je moguće.

Snovi i vizije: Snovi će vas inspirirati da donesete važne odluke koje su povezane s vašim osobnim rastom.