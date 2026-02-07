Dnevni horoskop, Vaga, 07. i 08. 02. 2026.

Ljubav: Sada je pravo vrijeme da obnovite ljubavne odnose. Zajednička aktivnost može donijeti veliko zbližavanje.

Posao: Povoljan period za početak novih projekata. Nemojte se plašiti da preuzmete inicijativu.

Zdravlje: Ovaj vikend donosi povoljne vibracije za fizičko zdravlje. Osjetit ćete olakšanje, ali nemojte zaboraviti na prevenciju.

Snovi i vizije: Snovi vam donose jasan put prema unutrašnjem miru. Vizije će vam pomoći da se usmjerite prema svojim stvarnim željama.