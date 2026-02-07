Dnevni horoskop, Lav, 07. i 08. 02. 2026.

Ljubav: Romantične vibracije su na visokom nivou, ali mogli biste biti podložni malim nesuglasicama. Pazite na način na koji komunicirate.

Posao: Ovaj vikend donosi povoljne prilike za poslovni napredak. Pokušajte iskoristiti svaki trenutak za ostvarenje ciljeva.

Zdravlje: Energija je na visokom nivou, ali ne zaboravite na opuštanje. Uzmite si vrijeme za regeneraciju.

Snovi i vizije: Očekujte snove koji će vas podsjetiti na vaše najveće želje. Vizije vas vode prema novim putovima.