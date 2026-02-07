Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 07. i 08. 02. 2026.
Ljubav: Romantične vibracije su na visokom nivou, ali mogli biste biti podložni malim nesuglasicama. Pazite na način na koji komunicirate.
Posao: Ovaj vikend donosi povoljne prilike za poslovni napredak. Pokušajte iskoristiti svaki trenutak za ostvarenje ciljeva.
Zdravlje: Energija je na visokom nivou, ali ne zaboravite na opuštanje. Uzmite si vrijeme za regeneraciju.
Snovi i vizije: Očekujte snove koji će vas podsjetiti na vaše najveće želje. Vizije vas vode prema novim putovima.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DEFILE ZA POVIJEST /
Pogledajte paradu sportaša na ZOI otvorenju: Izrael i SAD žestoko izviždani
'OVO SE NE PRIJAVLJUJE ČESTO' /
Žena (52) angažirala majstore, a onda je uslijedio teror