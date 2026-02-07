Dnevni horoskop, Škorpion, 07. i 08. 02. 2026.

Ljubav: Ovaj vikend donosi period opuštanja u ljubavnom životu. Zajedno s partnerom možete razgovarati o stvarima koje su vam ranije bile nejasne.

Posao: Iskoristite ovaj vikend za kreativne ideje. Poslovni planovi dolaze do svojih prvih realizacija.

Zdravlje: Povoljan period za tijelo i um. Osjetit ćete da je energija uravnotežena, što vam omogućuje miran vikend.

Snovi i vizije: Snovi mogu otkriti duboke istine koje ste dugo potiskivali. Slušajte svoje unutarnje poruke.