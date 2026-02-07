Dnevni horoskop, Jarac, 07. i 08. 02. 2026.

Ljubav: Mogućnost intenzivnih trenutaka u ljubavnom životu. Spremni ste suočiti se s emocijama koje su bile potisnute.

Posao: Tranziti donose povoljne uvjete za dugoročne projekte. Ovaj vikend donosi jasne smjernice za poslovnu budućnost.

Zdravlje: Povoljan vikend za jačanje imuniteta. Posvetite se sebi i svojim potrebama.

Snovi i vizije: Snove će ispuniti snažne poruke koje će vas navesti da preispitate svoje prioritete. Vizije mogu donijeti odgovore na konkretna pitanja.