Dnevni horoskop, Rak, 09. 02. 2026.

Ljubav: Odnos s voljenom osobom dolazi do prekretnice. Potreba za otvorenim iskazivanjem emocija je snažna, ali imaj strpljenja za dublje povezivanje.

Posao: Na radnom mjestu dolazi do preispitivanja starih odluka. Neki nesuglasice dolaze do rješenja kroz kompromis i strpljenje.

Zdravlje: Iako si umoran, tvoja unutarnja snaga je snažna. Dobar je trenutak da se posvetiš relaksaciji i povratiš energiju.