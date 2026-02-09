Dnevni horoskop, Ovan, 09. 02. 2026.

Ljubav: Tvoj emocionalni svijet danas je u mirnom harmonijskom ritmu. Zajedno s partnerom dolazi do jačanja međusobnog povjerenja. Osjećaš se voljeno i poštovano.

Posao: Na poslovnom planu dolazi do novih prilika koje će zahtijevati tvoju punu pažnju. Prošlost je sada iza tebe, ali mudrost iz nje vodi te ka sigurnijem putu.

Zdravlje: Tvoj fizički i mentalni balans danas se stabilizira. Dobro je vrijeme za introspekciju i opuštanje.