Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 09. 02. 2026.
Ljubav: Tvoj emocionalni svijet danas je u mirnom harmonijskom ritmu. Zajedno s partnerom dolazi do jačanja međusobnog povjerenja. Osjećaš se voljeno i poštovano.
Posao: Na poslovnom planu dolazi do novih prilika koje će zahtijevati tvoju punu pažnju. Prošlost je sada iza tebe, ali mudrost iz nje vodi te ka sigurnijem putu.
Zdravlje: Tvoj fizički i mentalni balans danas se stabilizira. Dobro je vrijeme za introspekciju i opuštanje.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
LJUBAV U ZRAKU /
Dok jedni taktiziraju, drugi se prepuštaju romantici: 'Htio sam da provedemo vrijeme intimnije'
BUON APPETITO /
Izbornik Dalić gledao reprezentativce u Italiji i organizirao večeru, dvojica nisu došla