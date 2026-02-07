Dnevni horoskop, Lav, 09. 02. 2026.

Ljubav: Današnji dan donosi osjećaj zadovoljstva i ljubavi. Osjetiš stabilnost u odnosima koji ti donose radost. Izraziti emocije bit će ti prirodno.

Posao: Na poslovnom planu, tvoje ambicije će biti nagrađene. Postignuća su u vidokrugu, a novi izazovi izgledaju privlačno.

Zdravlje: Sklon si prekomjernom naporu, pa bi bilo dobro osluškivati potrebe svog tijela. Osvježavajući odmor učinit će čuda.