Dnevni horoskop, Lav, 09. 02. 2026.
Ljubav: Današnji dan donosi osjećaj zadovoljstva i ljubavi. Osjetiš stabilnost u odnosima koji ti donose radost. Izraziti emocije bit će ti prirodno.
Posao: Na poslovnom planu, tvoje ambicije će biti nagrađene. Postignuća su u vidokrugu, a novi izazovi izgledaju privlačno.
Zdravlje: Sklon si prekomjernom naporu, pa bi bilo dobro osluškivati potrebe svog tijela. Osvježavajući odmor učinit će čuda.
