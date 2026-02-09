Dnevni horoskop, Škorpion, 09. 02. 2026.

Ljubav: Strast je snažna, no opreznost je ključna. Osjećaš potrebu za privatnošću, a partnerovo strpljenje bit će nagrađeno.

Posao: Na radnom mjestu dolazi do smirenja napetosti. Imaš sve što ti je potrebno da bi nastavio s uspjehom.

Zdravlje: Obratiti pažnju na prehranu danas. Održavanje tjelesnog zdravlja bit će lako ako se posvetiš detaljima.