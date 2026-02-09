Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 09. 02. 2026.
Ljubav: Strast je snažna, no opreznost je ključna. Osjećaš potrebu za privatnošću, a partnerovo strpljenje bit će nagrađeno.
Posao: Na radnom mjestu dolazi do smirenja napetosti. Imaš sve što ti je potrebno da bi nastavio s uspjehom.
Zdravlje: Obratiti pažnju na prehranu danas. Održavanje tjelesnog zdravlja bit će lako ako se posvetiš detaljima.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
LJUBAV U ZRAKU /
Dok jedni taktiziraju, drugi se prepuštaju romantici: 'Htio sam da provedemo vrijeme intimnije'
BUON APPETITO /
Izbornik Dalić gledao reprezentativce u Italiji i organizirao večeru, dvojica nisu došla