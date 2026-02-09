Dnevni horoskop, Vaga, 09. 02. 2026.

Ljubav: Danas se povučeš u svoj svijet i donosiš važne odluke u ljubavi. Razmislit ćeš o tome što stvarno želiš u odnosima.

Posao: Profesionalno, stvari su u ravnoteži. Prilagodljivost i snalažljivost donose rezultate. Nova ideja mogla bi biti ključna za napredak.

Zdravlje: Opustit ćeš se uz prirodu. Svjež zrak i tišina bit će tvoj najbolji lijek.