Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 09. 02. 2026.
Ljubav: Danas se povučeš u svoj svijet i donosiš važne odluke u ljubavi. Razmislit ćeš o tome što stvarno želiš u odnosima.
Posao: Profesionalno, stvari su u ravnoteži. Prilagodljivost i snalažljivost donose rezultate. Nova ideja mogla bi biti ključna za napredak.
Zdravlje: Opustit ćeš se uz prirodu. Svjež zrak i tišina bit će tvoj najbolji lijek.
