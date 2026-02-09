Dnevni horoskop, Djevica, 09. 02. 2026.

Ljubav: U ljubavi dolazi do smirivanja strasti. Međutim, važno je izbjegavati nesuglasice koje bi mogle nastati iz nesporazuma.

Posao: Na poslu je potrebna veća preciznost i planiranje. Zadatak koji se činio izazovnim sada je pod kontrolom.

Zdravlje: Osjećaš potrebu za balansiranjem emocija i tijela. Vježbe disanja pomoći će ti da se oslobodiš napetosti.