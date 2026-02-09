Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 09. 02. 2026.
Ljubav: U ljubavi dolazi do smirivanja strasti. Međutim, važno je izbjegavati nesuglasice koje bi mogle nastati iz nesporazuma.
Posao: Na poslu je potrebna veća preciznost i planiranje. Zadatak koji se činio izazovnim sada je pod kontrolom.
Zdravlje: Osjećaš potrebu za balansiranjem emocija i tijela. Vježbe disanja pomoći će ti da se oslobodiš napetosti.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
LJUBAV U ZRAKU /
Dok jedni taktiziraju, drugi se prepuštaju romantici: 'Htio sam da provedemo vrijeme intimnije'
BUON APPETITO /
Izbornik Dalić gledao reprezentativce u Italiji i organizirao večeru, dvojica nisu došla