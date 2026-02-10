Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 10. 02. 2026.
Ljubav: Odnosi se stavljaju na vagu iskrenosti. Neke iluzije se lagano rasplinjuju. Emotivna ravnoteža se ponovno uspostavlja. Mir dolazi kroz prihvaćanje.
Posao: Suradnje prolaze kroz fazu procjene. Pravednost i korektnost dolaze u fokus. Financijska pitanja zahtijevaju jasne granice. Dugoročne odluke se kristaliziraju.
Zdravlje: Unutarnja napetost se smanjuje. Potreba za harmonijom je izražena. Tijelo reagira pozitivno na mirnije okruženje. Ravnoteža donosi olakšanje.
