Dnevni horoskop, Vaga, 10. 02. 2026.

Ljubav: Odnosi se stavljaju na vagu iskrenosti. Neke iluzije se lagano rasplinjuju. Emotivna ravnoteža se ponovno uspostavlja. Mir dolazi kroz prihvaćanje.

Posao: Suradnje prolaze kroz fazu procjene. Pravednost i korektnost dolaze u fokus. Financijska pitanja zahtijevaju jasne granice. Dugoročne odluke se kristaliziraju.

Zdravlje: Unutarnja napetost se smanjuje. Potreba za harmonijom je izražena. Tijelo reagira pozitivno na mirnije okruženje. Ravnoteža donosi olakšanje.