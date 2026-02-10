FREEMAIL
Lav

Dnevni horoskop, Lav, 10. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 10. 02. 2026.


Ljubav: Pažnja se usmjerava na ravnotežu između davanja i primanja. Neke emocije se redefiniraju. Odnosi se promatraju bez idealizacije. Autentičnost postaje važnija od dojma.

Posao: Profesionalni autoritet se gradi bez potrebe za dokazivanjem. Priznanja dolaze tiše, ali snažnije. Financijski aspekti zahtijevaju realan pristup. Dugoročni planovi dobivaju jasniji oblik.

Zdravlje: Energija oscilira, ali se stabilizira tijekom dana. Potreba za odmorom je naglašena. Tijelo traži balans. Umjerenost donosi snagu.

