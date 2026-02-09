Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 09. 02. 2026.
Ljubav: U ljubavi dolazi do stabilizacije. Izgradit ćete dublje povjerenje s partnerom, što će donijeti mir.
Posao: Na radnom mjestu dolazi do važnih odluka. Tvoje strateško razmišljanje bit će ključ za napredak.
Zdravlje: Sklonost ka previše rada mogla bi ti stvoriti napetost. Nađi vremena za opuštanje i balansiranje.
