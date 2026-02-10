Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 10. 02. 2026.
Ljubav: Komunikacija postaje ključan alat za razumijevanje emocija. Neke neizgovorene misli izlaze na površinu. Odnosi se sagledavaju iz nove perspektive. Lakše se prihvaćaju različitosti.
Posao: Mentalna aktivnost je naglašena. Ideje se nižu, ali se bira samo ono što ima smisla. Suradnje se filtriraju pažljivije nego prije. Fokus se prebacuje na kvalitetu, ne kvantitetu.
Zdravlje: Psihička napetost se postupno smanjuje. Potreba za mentalnim rasterećenjem dolazi u prvi plan. Odmor ima veću važnost nego inače. Ritmom se upravlja svjesnije.
