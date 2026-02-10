Dnevni horoskop, Ovan, 10. 02. 2026.

Ljubav: U emotivnom segmentu osjeća se potreba za većom jasnoćom i sigurnošću. Neke situacije iz prošlosti dolaze u fokus kako bi se konačno razumjele. Odnosi se promatraju zrelije nego ranije. Emocije se stabiliziraju bez potrebe za dokazivanjem.

Posao: Profesionalni odnosi prolaze kroz tihu transformaciju. Postaje jasnije tko i što zaslužuje povjerenje. Financijska pitanja dobivaju realniju perspektivu. Dugoročni ciljevi dobivaju čvršće temelje.

Zdravlje: Energija se postupno obnavlja. Tijelo reagira pozitivno na mirniji ritam. Psihička stabilnost donosi osjećaj unutarnje snage. Naglašena je potreba za ravnotežom.