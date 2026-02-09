Dnevni horoskop, Ribe, 09. 02. 2026.

Ljubav: U ljubavi dolazi do dubokih promjena. Ponekad osjećaji dolaze iznenada, a danas ćeš imati priliku poduzeti korake prema većoj emocionalnoj jasnoći.

Posao: Na poslovnom planu, kreativnost je u prvom planu. Tvoj uvidi donose tebi i kolegama nove perspektive.

Zdravlje: Tvoje zdravlje danas je u ravnoteži, no ne zaboravi odmoriti se kad god to bude moguće. Relaksacija će ti pomoći da se potpuno oporaviš.