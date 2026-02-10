Dnevni horoskop, Bik, 10. 02. 2026.

Ljubav: Emotivni odnosi prolaze kroz fazu tihe procjene. Jasnije se osjeća što ima stvarnu vrijednost. Povjerenje se gradi sporije, ali stabilnije. Unutarnji mir postaje važniji od vanjskih potvrda.

Posao: Poslovne okolnosti se postupno slažu u povoljniji poredak. Priznanje dolazi kroz konkretne rezultate, bez velike buke. Financijska sigurnost jača kroz strpljenje. Donose se odluke koje imaju dugoročnu težinu.

Zdravlje: Tijelo traži više pažnje i dosljednosti. Primjećuje se potreba za boljom organizacijom svakodnevice. Stabilnost donosi osjećaj sigurnosti. Energija se čuva mudrije.