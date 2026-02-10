Dnevni horoskop, Rak, 10. 02. 2026.

Ljubav: Emocionalna sigurnost postaje središnja tema. Prošle situacije se promatraju bez težine, ali s razumijevanjem. Intimnost se produbljuje kroz iskrenost. Osjećaji se stabiliziraju.

Posao: Poslovna dinamika traži strpljenje. Određene odluke sazrijevaju polako, ali sigurno. Intuicija ima važnu ulogu u profesionalnim pitanjima. Financijska pitanja se postavljaju realnije.

Zdravlje: Naglašena je osjetljivost organizma. Tijelo reagira na emocionalna stanja. Potreban je mirniji tempo. Unutarnja ravnoteža donosi olakšanje.