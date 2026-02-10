Dnevni horoskop, Djevica, 10. 02. 2026.

Ljubav: Emocije se analiziraju dublje nego inače. Jasnije se uočava što donosi mir, a što nemir. Odnosi se pojednostavljuju. Stabilnost postaje prioritet.

Posao: Organizacija donosi osjećaj kontrole. Sitni detalji igraju ključnu ulogu. Rad se prepoznaje kroz pouzdanost. Financijska pitanja se rješavaju metodično.

Zdravlje: Psihofizička osjetljivost je naglašena. Potreban je bolji balans između obaveza i odmora. Tijelo jasno pokazuje granice. Rutina donosi sigurnost.