Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 10. 02. 2026.
Ljubav: Emocije se analiziraju dublje nego inače. Jasnije se uočava što donosi mir, a što nemir. Odnosi se pojednostavljuju. Stabilnost postaje prioritet.
Posao: Organizacija donosi osjećaj kontrole. Sitni detalji igraju ključnu ulogu. Rad se prepoznaje kroz pouzdanost. Financijska pitanja se rješavaju metodično.
Zdravlje: Psihofizička osjetljivost je naglašena. Potreban je bolji balans između obaveza i odmora. Tijelo jasno pokazuje granice. Rutina donosi sigurnost.
