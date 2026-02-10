Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 10. 02. 2026.
Ljubav: Emotivni odnosi se promatraju iz distance. Sloboda i povezanost traže novu ravnotežu. Neočekivane spoznaje donose jasnoću. Autentičnost dolazi do izražaja.
Posao: Inovativne ideje dobivaju konkretniji oblik. Suradnje se biraju selektivnije. Financijska pitanja traže realnu procjenu. Planovi se stabiliziraju.
Zdravlje: Mentalna aktivnost je pojačana. Potreba za odmorom uma je naglašena. Tijelo reagira na stres brže nego inače. Balans donosi mir.
