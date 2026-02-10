Dnevni horoskop, Jarac, 10. 02. 2026.

Ljubav: Emocije se izražavaju suzdržano, ali iskreno. Stabilnost odnosa dolazi u prvi plan. Prošle dileme se zatvaraju. Povjerenje se gradi postupno.

Posao: Profesionalna disciplina donosi rezultate. Autoritet se potvrđuje bez nametanja. Financijska pitanja se rješavaju strateški. Dugoročna sigurnost jača.

Zdravlje: Izdržljivost je naglašena, ali traži pametno doziranje. Tijelo traži odmor nakon napora. Stabilan ritam donosi snagu. Fokus je na oporavku.