Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 10. 02. 2026.
Ljubav: Emocije se izražavaju suzdržano, ali iskreno. Stabilnost odnosa dolazi u prvi plan. Prošle dileme se zatvaraju. Povjerenje se gradi postupno.
Posao: Profesionalna disciplina donosi rezultate. Autoritet se potvrđuje bez nametanja. Financijska pitanja se rješavaju strateški. Dugoročna sigurnost jača.
Zdravlje: Izdržljivost je naglašena, ali traži pametno doziranje. Tijelo traži odmor nakon napora. Stabilan ritam donosi snagu. Fokus je na oporavku.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
kraj karijere? /
Legendarna skijašica po prvi put se obratila javnosti nakon kobnog pada
USPJELA POBJEĆI /
Muškarac (71) nožem pokušao ubiti suprugu: Zadao joj više ubodnih rana
NAKON 11 GODINA /
Guverner francuske banke naprasno dao ostavku! Razlog bi mogao biti strateške prirode
LEGENDE ZA DIREKT /
Ivica Kostelić i Božo Sušec o stravičnom padu Lindsey Vonn: 'Vidio sam puno nesreća, ali ova...'
ZASJENIO UTAKMICU GODINE /
Malo tko priča o Super Bowlu, pravi pobjednik je Bad Bunny: Uf, kako je naživcirao Trumpa