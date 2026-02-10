Dnevni horoskop, Strijelac, 10. 02. 2026.

Ljubav: Emotivni horizonti se šire kroz nova razumijevanja. Sloboda se promatra drugačije nego ranije. Odnosi se razvijaju kroz iskrenost. Entuzijazam se stabilizira.

Posao: Profesionalne ambicije dobivaju realniji okvir. Fokus se prebacuje na dugoročne ciljeve. Financijska pitanja zahtijevaju odgovornost. Vizija se gradi strpljivo.

Zdravlje: Potreba za kretanjem je naglašena. Energija se oslobađa kroz aktivnost. Tijelo traži promjenu rutine. Optimizam djeluje regenerirajuće.