Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 10. 02. 2026.
Ljubav: Emotivni horizonti se šire kroz nova razumijevanja. Sloboda se promatra drugačije nego ranije. Odnosi se razvijaju kroz iskrenost. Entuzijazam se stabilizira.
Posao: Profesionalne ambicije dobivaju realniji okvir. Fokus se prebacuje na dugoročne ciljeve. Financijska pitanja zahtijevaju odgovornost. Vizija se gradi strpljivo.
Zdravlje: Potreba za kretanjem je naglašena. Energija se oslobađa kroz aktivnost. Tijelo traži promjenu rutine. Optimizam djeluje regenerirajuće.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
kraj karijere? /
Legendarna skijašica po prvi put se obratila javnosti nakon kobnog pada
USPJELA POBJEĆI /
Muškarac (71) nožem pokušao ubiti suprugu: Zadao joj više ubodnih rana
NAKON 11 GODINA /
Guverner francuske banke naprasno dao ostavku! Razlog bi mogao biti strateške prirode
LEGENDE ZA DIREKT /
Ivica Kostelić i Božo Sušec o stravičnom padu Lindsey Vonn: 'Vidio sam puno nesreća, ali ova...'
ZASJENIO UTAKMICU GODINE /
Malo tko priča o Super Bowlu, pravi pobjednik je Bad Bunny: Uf, kako je naživcirao Trumpa