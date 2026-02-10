Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 10. 02. 2026.
Ljubav: Emocije se doživljavaju dublje i tiše. Intuicija vodi kroz odnose. Neke iluzije se razgrađuju bez boli. Osjećaj povezanosti jača.
Posao: Kreativnost dolazi do izražaja kroz suptilne pomake. Poslovne odluke se donose intuitivno. Financijska pitanja zahtijevaju jasnije granice. Stabilnost se gradi polako.
Zdravlje: Osjetljivost je naglašena. Tijelo traži više nježnosti i odmora. Emocionalno rasterećenje donosi fizičko olakšanje. Mir ima iscjeljujući učinak.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
kraj karijere? /
Legendarna skijašica po prvi put se obratila javnosti nakon kobnog pada
USPJELA POBJEĆI /
Muškarac (71) nožem pokušao ubiti suprugu: Zadao joj više ubodnih rana
NAKON 11 GODINA /
Guverner francuske banke naprasno dao ostavku! Razlog bi mogao biti strateške prirode
LEGENDE ZA DIREKT /
Ivica Kostelić i Božo Sušec o stravičnom padu Lindsey Vonn: 'Vidio sam puno nesreća, ali ova...'
ZASJENIO UTAKMICU GODINE /
Malo tko priča o Super Bowlu, pravi pobjednik je Bad Bunny: Uf, kako je naživcirao Trumpa