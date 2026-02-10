Dnevni horoskop, Ribe, 10. 02. 2026.

Ljubav: Emocije se doživljavaju dublje i tiše. Intuicija vodi kroz odnose. Neke iluzije se razgrađuju bez boli. Osjećaj povezanosti jača.

Posao: Kreativnost dolazi do izražaja kroz suptilne pomake. Poslovne odluke se donose intuitivno. Financijska pitanja zahtijevaju jasnije granice. Stabilnost se gradi polako.

Zdravlje: Osjetljivost je naglašena. Tijelo traži više nježnosti i odmora. Emocionalno rasterećenje donosi fizičko olakšanje. Mir ima iscjeljujući učinak.