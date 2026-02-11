Dnevni horoskop, Rak, 11. 02. 2026.

Ljubav: Emocije će biti snažne i možda ćete se osjećati ranjivo. Približavanje partneru može donijeti mir, no izazovi ostaju.

Posao: Očekuje vas uspješan dan u poslovnom okruženju, ali može biti potrebno donositi brze odluke.

Zdravlje: Umanjenje energije može dovesti do osjećaja iscrpljenosti. Pronađite načine za opuštanje i izbjegnite naporne aktivnosti.