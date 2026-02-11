Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 11. 02. 2026.
Ljubav: Emocije će biti snažne i možda ćete se osjećati ranjivo. Približavanje partneru može donijeti mir, no izazovi ostaju.
Posao: Očekuje vas uspješan dan u poslovnom okruženju, ali može biti potrebno donositi brze odluke.
Zdravlje: Umanjenje energije može dovesti do osjećaja iscrpljenosti. Pronađite načine za opuštanje i izbjegnite naporne aktivnosti.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NA SEDMOM NEBU /
Slovenci se klanjaju svojim herojima: 'Pobjeda za vječnost'
4.7 PO RICHTERU /
Jak potres pogodio Kosovo: 'Stvari su padale s polica, dobro nas je zdrmao'