Dnevni horoskop, Ovan, 11. 02. 2026.

Ljubav: Danas bi se mogla pojaviti iznenadna emocionalna previranja. Osobe iz prošlosti mogu se ponovno pojaviti, donoseći sa sobom neizvjesnost.

Posao: Vaš rad danas zahtijeva dodatnu pažnju, jer bi moglo doći do neočekivanih promjena. Pripazite na detalje koji su prije bili zanemareni.

Zdravlje: Moguće su manje glavobolje ili napetost u vratu. Oslobodite se stresa kroz kratke šetnje.