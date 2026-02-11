Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 11. 02. 2026.
Ljubav: Romantične geste mogu donijeti mir u vašem ljubavnom životu. Partnerovo razumijevanje donosi osjećaj sigurnosti.
Posao: Mogući su pomaci u projektima na kojima radite, ali oni zahtijevaju dodatnu predanost. Očekujte uspjeh uz malo truda.
Zdravlje: Stres može utjecati na vašu koncentraciju. Pokušajte usmjeriti misli na pozitivne aktivnosti koje vas smiruju.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NA SEDMOM NEBU /
Slovenci se klanjaju svojim herojima: 'Pobjeda za vječnost'
4.7 PO RICHTERU /
Jak potres pogodio Kosovo: 'Stvari su padale s polica, dobro nas je zdrmao'